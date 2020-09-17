На Урале ожидаются дожди и заморозки
- globallookpress.com
Об этом сообщает tagilcity.ru.
Ожидается, что циклон придёт 20 сентября с европейской территории России.
По словам главного синоптика уральского Гидрометцентра Галины Шепоренко, в ближайшие сутки циклон будет продвигаться на северо-восток, возрастёт вероятность ночных заморозков.
В начале недели на Урале прошли сильные дожди. В некоторых городах выпала месячная норма осадков.
Как сообщало ранее «Реальное время», в Татарстане синоптики предупреждают о сильном ветре.