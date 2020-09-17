На Урале ожидаются дожди и заморозки

По сообщениям уральского Гидрометцентра, на Урал надвигается новый циклон, который принесёт дожди и заморозки.

Об этом сообщает tagilcity.ru.

Ожидается, что циклон придёт 20 сентября с европейской территории России.

По словам главного синоптика уральского Гидрометцентра Галины Шепоренко, в ближайшие сутки циклон будет продвигаться на северо-восток, возрастёт вероятность ночных заморозков.

В начале недели на Урале прошли сильные дожди. В некоторых городах выпала месячная норма осадков.

Как сообщало ранее «Реальное время», в Татарстане синоптики предупреждают о сильном ветре.