Назначен новый директор Севастопольского военно-исторического музея-заповедника
Севастопольский военно-исторический музей-заповедник сообщил о назначении нового директора учреждения. Информация размещена на официальном сайте музея.
Об этом сообщает «Новый Севастополь».
«Новым директором ФГБУК «Севастопольский военно-исторический музей-заповедник» назначен Александр Викторович Барков», — цитирует издание сообщение музея.
Ранее музей возглавлял Николай Мусиенко.
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