Умер отец Билла Гейтса

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс сообщил, что его отец Билл Гейтс — старший умер в возрасте 94 лет.

Соответствующее заявление он опубликовал на своей странице в Instagram.

«Смерть моего отца — ужасная потеря для нашей семьи и для многих людей, с жизнями которых он был связан», — написал Гейтс, не уточнив подробностей смерти.

В своём сообщении предприниматель отметил, что именно отец сподвиг его и супругу посвятить себя помощи людям.

«Он являлся всем тем, чем я только стремлюсь стать», — добавил он.

В июне сообщалось, что умер отец экс-президента Украины Петра Порошенко — Алексей Порошенко.