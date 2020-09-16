Умер отец Билла Гейтса

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Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс сообщил, что его отец Билл Гейтс — старший умер в возрасте 94 лет.
Умер отец Билла Гейтса

Соответствующее заявление он опубликовал на своей странице в Instagram.

«Смерть моего отца — ужасная потеря для нашей семьи и для многих людей, с жизнями которых он был связан», — написал Гейтс, не уточнив подробностей смерти.

В своём сообщении предприниматель отметил, что именно отец сподвиг его и супругу посвятить себя помощи людям.

«Он являлся всем тем, чем я только стремлюсь стать», — добавил он.

В июне сообщалось, что умер отец экс-президента Украины Петра Порошенко — Алексей Порошенко.

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