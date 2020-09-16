Умер отец Билла Гейтса
Соответствующее заявление он опубликовал на своей странице в Instagram.
«Смерть моего отца — ужасная потеря для нашей семьи и для многих людей, с жизнями которых он был связан», — написал Гейтс, не уточнив подробностей смерти.
В своём сообщении предприниматель отметил, что именно отец сподвиг его и супругу посвятить себя помощи людям.
«Он являлся всем тем, чем я только стремлюсь стать», — добавил он.
В июне сообщалось, что умер отец экс-президента Украины Петра Порошенко — Алексей Порошенко.