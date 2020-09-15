В Петербурге рассказали о проекте легализации уличных музыкантов

В Санкт-Петербурге рассказали о проекте легализации уличных музыкантов. Для выступлений будут отведены специальные места, где играющих не будут арестовывать полицейские.

«Уличных музыкантов надо легализовать, потому что то, что происходит сейчас, — вне закона. Всё это не регламентировано. И это мешает людям, которые живут непосредственно в местах, излюбленных музыкантами», — цитирует kp.ru депутата законодательного собрания Дениса Четырбока.

Также им предложат регистрироваться как самозанятым для оплаты налогов.

Ранее сайт «Москва 24» со ссылкой на Департамент транспорта сообщил, что в переходах Московского метрополитена вновь проходят выступления музыкантов.