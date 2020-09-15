В Татарстане заявили о готовности запустить программу «Земский работник культуры»

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Татарстан готов запустить программу «Земский работник культуры», заявил глава региона Рустам Минниханов на заседании Совета по культуре и искусству при президенте республики с участием министра культуры России Ольги Любимовой.
В Татарстане заявили о готовности запустить программу «Земский работник культуры»
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Об этом сообщает «Реальное время».

«Мы это обсуждали с Ольгой Борисовной сегодня утром. Мы предполагаем, что регион тоже должен внести свою лепту. Для закрепления на селе молодых специалистов мы будем решать вопросы безвозмездного предоставления земельных участков для молодых специалистов», — сказал Минниханов.

Любимова прибыла в Татарстан с рабочим визитом.

В феврале ФАН сообщало, что в Минкультуры прокомментировали поручение по программе «Земский работник культуры».

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