В Татарстане заявили о готовности запустить программу «Земский работник культуры»

Татарстан готов запустить программу «Земский работник культуры», заявил глава региона Рустам Минниханов на заседании Совета по культуре и искусству при президенте республики с участием министра культуры России Ольги Любимовой.

Об этом сообщает «Реальное время».

«Мы это обсуждали с Ольгой Борисовной сегодня утром. Мы предполагаем, что регион тоже должен внести свою лепту. Для закрепления на селе молодых специалистов мы будем решать вопросы безвозмездного предоставления земельных участков для молодых специалистов», — сказал Минниханов.

Любимова прибыла в Татарстан с рабочим визитом.

В феврале ФАН сообщало, что в Минкультуры прокомментировали поручение по программе «Земский работник культуры».