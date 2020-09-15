Ювелирная выставка пройдёт 23—27 сентября в Москве

Выставка ювелирных и часовых брендов «Junwex Москва» пройдёт 23—27 сентября на ВДНХ.

Об этом сообщает «Утро.ру».

Будет представлена экспозиция, посвящённая 120-летию Всемирной промышленной выставки в Париже и успеху отечественных ювелиров.

Также состоится награждение победителей конкурса «Современные ювелирные династии».

Кроме того, программа включает молодёжный форум «Ювелирное дело, предпринимательство, культура, наука, искусство», а также церемонию награждения лауреатов Всероссийского конкурса «Лучшие украшения России».

Ранее генеральный директор Гильдии ювелиров России Эдуард Уткин в беседе с газетой «Известия» заявил, что к концу следующего квартала можно ожидать роста цен на золотые украшения на 30%.