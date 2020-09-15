В Петербурге отменили шахматную рассадку в театрах

В Санкт-Петербурге Роспотребнадзор отменил шахматную рассадку в театрах и цирках.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на данные пресс-службы комитета по культуре Санкт-Петербурга.

«Согласован новый стандарт безопасной деятельности театров, концертных организаций и цирков. Обновлённый документ отменяет обязательную шахматную рассадку в зрительном зале. При этом сохраняются другие профилактические меры», — цитирует издание сообщение ведомства.

Среди профилактических мер остаётся ношение масок и измерение температуры.

Ранее «Невские новости» сообщили, что в Санкт-Петербурге из городского бюджета более 760 млн рублей будет выделено на поддержку негосударственных театров и проектов НКО.