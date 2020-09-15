В Москве открыли памятник режиссёру Евгению Вахтангову

В Москве на Арбате перед Театром имени Вахтангова открыли памятник его основателю.

Об этом сообщает ОТР.

Композиция высечена из бронзы. Облик режиссёра скульпторы воссоздали по фотографиям начала прошлого века. За спиной Вахтангова — театральный занавес, на нём — названия 100 лучших спектаклей театра, в том числе «Чудо святого Антония» и «Принцесса Турандот».

На церемонию открытия собрались поклонники театра, представители ведомств и актёры, которые играли на этой сцене более полувека.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало об открытии памятнику Чайковскому в Ижевске.