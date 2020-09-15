В Москве открыли памятник режиссёру Евгению Вахтангову
- © Софья Сандурская
- АГН «Москва»
Об этом сообщает ОТР.
Композиция высечена из бронзы. Облик режиссёра скульпторы воссоздали по фотографиям начала прошлого века. За спиной Вахтангова — театральный занавес, на нём — названия 100 лучших спектаклей театра, в том числе «Чудо святого Антония» и «Принцесса Турандот».
На церемонию открытия собрались поклонники театра, представители ведомств и актёры, которые играли на этой сцене более полувека.
Ранее ИА «Удмуртия» сообщало об открытии памятнику Чайковскому в Ижевске.