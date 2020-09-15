Эксперты рассказали о киберугрозах

Самой активной киберугрозой в августе 2020 года в России назван троян Emotet, заявили в компании Check Point Software Technologies.

Об этом сообщает «Газета.Ru».

Как считают эксперты, ещё пару лет назад Emotet был обычным банковским трояном, но теперь он превратился в популярный вирусный софт для рассылки фишинговых писем с вредоносными вложениями или ссылками.

Второе место занимает усовершенствованная версия Agent Tesla, которая отслеживает и собирает вводимые данные с клавиатуры, а также делает скриншоты и извлекает учётные записи.

Далее следует червь Pykspa, распространяющийся через отправку сообщений контактам в Skype.

В мировой рейтинг вошли Emotet, Agent Tesla и Formbook.

В марте газета «Известия» сообщала, что в России вырос спрос на ноутбуки и софт для удалённой работы.