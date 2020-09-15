Миколог рассказал, как собирать грибы

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Миколог, кандидат биологических наук Михаил Вишневский рассказал, как собирать грибы.
Миколог рассказал, как собирать грибы
  • РИА Новости

«Если мы собираем грибы, чтобы максимально вытащить их лекарственные свойства, то чем старше гриб, чем максимально широко раскрыта его шляпка, тем больше он накопил всего полезного», — заявил эксперт в беседе с радио Sputnik.

По его словам, если цели гастрономические, то нужно ориентироваться на полную противоположность. Как пояснил эксперт, чем гриб моложе, тем он меньше, крепче.

Вишневский напомнил, что старые грибы съедобных видов могут оказать токсическое воздействие на организм человека.

Ранее младший научный сотрудник лаборатории систематики и географии грибов Ботанического института имени В.Л. Комарова РАН Мила Калинина в беседе с Nation News дала рекомендации по сбору грибов в Ленинградской области.

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