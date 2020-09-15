Учёные в Удмуртии обнаружили останки древних животных

Группа биологов из Удмуртии обнаружила останки древних животных, это три крупные кости.

«Мы ежегодно находим много костей, которые сдаём в университет в музей зоологии. Предварительно каждую кость учёные университета исследуют и определяют видовую принадлежность», — цитирует kp.ru биолога Александра Кондратьева.

Как пояснил учёный, в отношении новой находки экспертиза подтвердила, что это останки бизона, древней лошади и, предположительно, оленя. Все они обитали примерно 2—4 тыс. лет до нашей эры.

Ранее, как сообщала газета «Известия», учёные Уральского федерального университета обнаружили на Дальнем Востоке останки гигантской белки-летяги.