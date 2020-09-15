На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,7
- Reuters
Землетрясение было зафиксировано в 6:41 мск.
«Зарегистрировано землетрясение магнитудой 6,7, его очаг залегал на глубине 350 км. Эпицентр землетрясения находился в 14—15 км от села Эссо (административный центр Быстринского района Камчатки). В Петропавловске-Камчатском землетрясение ощущалось силой в два-три балла», — сообщил представитель РАН РИА Новости.
7 сентября землетрясение магнитудой 5,2 произошло восточнее главного острова японского архипелага Хонсю.