На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,7

Короткая ссылка
Землетрясение магнитудой 6,7 произошло на Камчатке. Об этом сообщили в Камчатском филиале Геофизической службы Российской академии наук.
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,7
  • Reuters

Землетрясение было зафиксировано в 6:41 мск.

«Зарегистрировано землетрясение магнитудой 6,7, его очаг залегал на глубине 350 км. Эпицентр землетрясения находился в 14—15 км от села Эссо (административный центр Быстринского района Камчатки). В Петропавловске-Камчатском землетрясение ощущалось силой в два-три балла», — сообщил представитель РАН РИА Новости.

7 сентября землетрясение магнитудой 5,2 произошло восточнее главного острова японского архипелага Хонсю.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить