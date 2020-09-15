В Татарстане синоптики предупреждают о сильном ветре до 17 м/с

В Татарстане синоптики предупреждают о сильном ветре местами с порывами до 15—17 м/с.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на данные Гидрометцентра РТ.

В Татарстане 15 сентября ожидается облачная погода с прояснениями. Временами дожди.

Ветер западный, северо-западный умеренный, местами сильный с порывами до 15—17 м/с.

Днём воздух прогреется до +11...+16 °С. В Казани этот показатель будет колебаться от +13...+15 °С. В Набережных Челнах — +11...+15 °С.

Ранее в беседе с телеканалом «Звезда» сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков оценил вероятность бабьего лета в Москве.