Ураган «Салли» усилился до второй категории

Ураган «Салли» на пути к американскому штату Луизиана усилился до опасной второй категории. Об этом сообщили в Национальном центре США по слежению за ураганами.

«В центре урагана скорость ветра составляет 155 километров в час. «Салли» находится примерно в 170 километрах к востоку от устья реки Миссисипи, впадающей в Мексиканский залив» — уточняется на сайте центра.

Как сообщило Associated Press, жители побережья Мексиканского залива активно покупают воду и другие необходимые товары на фоне ожидающегося усиления урагана.

В ряде районов Луизианы и Флориды объявлено штормовое предупреждение.

Ранее в Национальном центре США по наблюдению за ураганами сообщили, что у берегов Флориды образовался тропический шторм «Салли».