Московский марафон пройдёт 20 сентября

Московский марафон состоится 20 сентября при поддержке столичного правительства и Департамента спорта.

Участникам предстоит пробежать 42,2 км или 10 км по центральным улицам.

В 2020 году организаторы разработали специальные меры безопасности. У всех присутствующих измерят температуру. Маски и перчатки обязательны при входе в стартовый городок и на выдачу номеров. Сотрудники и волонтёры будут работать в средствах индивидуальной защиты.

На территории стартово-финишного городка разместят санитайзеры. Заполнение стартовых кластеров сделают поэтапным. Зрителей просят воздержаться от поддержки на старте и финише.

Московский марафон входит в Ассоциацию международных марафонов и пробегов (AIMS). Обе дистанции проложены в один круг — по набережным Москвы-реки, по Садовому кольцу и Бульварному, через Крымский мост, по Тверской улице и Театральному проезду, под стенами Кремля.