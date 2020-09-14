Московский марафон пройдёт 20 сентября

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Московский марафон состоится 20 сентября при поддержке столичного правительства и Департамента спорта.
Московский марафон пройдёт 20 сентября
  • © Агентство городских новостей «Москва»

Участникам предстоит пробежать 42,2 км или 10 км по центральным улицам.

В 2020 году организаторы разработали специальные меры безопасности. У всех присутствующих измерят температуру. Маски и перчатки обязательны при входе в стартовый городок и на выдачу номеров. Сотрудники и волонтёры будут работать в средствах индивидуальной защиты.

На территории стартово-финишного городка разместят санитайзеры. Заполнение стартовых кластеров сделают поэтапным. Зрителей просят воздержаться от поддержки на старте и финише.

Московский марафон входит в Ассоциацию международных марафонов и пробегов (AIMS). Обе дистанции проложены в один круг — по набережным Москвы-реки, по Садовому кольцу и Бульварному, через Крымский мост, по Тверской улице и Театральному проезду, под стенами Кремля.

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