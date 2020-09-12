Ураган ударил по турецкой провинции Анкара

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Мощный ураган обрушился на турецкую провинцию Анкара. Об этом сообщает Главное управление метеорологии Турции.
Ураган ударил по турецкой провинции Анкара
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

«Согласно данным с радаров, ожидаются сильные ливни и грозы в западной и северной частях Анкары (в районе городов Полатлы, Айас, Бейпазары, Гюдюль и Кызылджахамам) в течение следующих двух часов. Следует быть осторожными и готовыми к возникновению селей, наводнениям, граду и сильному ветру», — приводит ТАСС заявление ведомства.

Ранее турецкий город Полатлы накрыла песчаная буря.

Губернатор провинции Анкара Васип Шахин сообщил, что в результате бури в районе Полатлы, по предварительным данным, пострадали шесть человек.

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