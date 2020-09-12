Умер один из основателей регги Тутс Хибберт
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«С болью в сердце мы сообщаем, что Фредерик Натаниэль Тутс Хибберт мирно ушёл из жизни сегодня вечером в окружении своей семьи в Университетской больнице в Кингстоне, Ямайка», — приводит Variety заявление его семьи.
Причина смерти не разглашается, но издание отмечает, что 2 сентября музыкант сдавал тест на коронавирус — его результаты не сообщаются.
Хибберт в начале 1960-х годов основал группу Toots & the Maytals, которая стала одним из флагманов регги.