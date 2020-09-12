В Росгидромете рассказали о погоде в регионах России

Руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин рассказал о погоде в регионах России.

«Можно сказать, что хорошая осенняя погода, или бабье лето, наступило в Приморском крае. Там, несмотря на прошедшие тайфуны и циклон, который сейчас там, - все это будет оказывать влияние и ухудшать погоду до конца второй декады сентября», — цитирует РИА Новости Варакина.

Он сообщил, что «в третью декаду еще южнее опустится антициклон, он сейчас формируется над Амуром».

По его словам, «после 20-го, может быть, 21 сентября в Приморье наступит погожая погода, можно сказать, придет бабье лето: будет без дождей и солнечно».

«То есть сначала это будет Хабаровск, Еврейская автономная область, потом антициклон придет в Приморье и на Сахалин», — заявил Варакин.

Говоря о центральной России, он сообщил, что «точно будет бабье лето три-четыре дня на северо-западе».

Там, по его словам, «сформируется в начале третьей декады, после 21-го числа, над Скандинавией антициклон».

Он рассказал. что «сначала он затронет юг Норвегии, Финляндии, Польши и постепенно будет расширяться и смещаться на восток: затронет территорию Калининграда, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Псковской области».

«Потом — как повезёт, сейчас трудно говорить. Если он классически будет опускаться на юго-восток — к Смоленску, на Москву, — то нас ждет бабье лето. Вероятность этого 50 на 50. Повторюсь, что следующая неделя будет с дождями, а уже в третьей декаде он может и дойти: может быть, с 22-го по 26-е будет», — заявил Варакин.

Ранее, как передавали «Невские новости», в ГУ МЧС сообщили, что в Санкт-Петербурге 12 сентября, ожидаются дождь и ветер до 15 м/с.