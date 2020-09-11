Московский фестиваль «Круг света» перенесён на 2021 год из-за ситуации с распространением коронавируса.

«С огромным сожалением сообщаем, что в связи с продолжением действия ограничительных мер, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), проведение 10-го Московского международного фестиваля «Круг света» в 2020 году не представляется возможным», — говорится в сообщении на сайте фестиваля.

Отмечается, что юбилейный фестиваль будет проведён в 2021 году, организаторы обещают «интересные идеи и программу».

21 августа стало известно, что международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня», который должен был пройти в Москве, отменён.