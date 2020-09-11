В МЧС предупредили о сильном ветре в Петербурге 12 сентября

В ГУ МЧС рассказали о погоде в Санкт-Петербурге 12 сентября, ожидаются дождь и ветер до 15 м/с.

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на данные ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в субботу в Северной столице будет переменная облачность.

Ночью — юго-западный ветер, порывами 5—10 м/с, днём порывы составят 7—12 м/с. В прибрежных районах ветер разгонится до 15 м/с. Температура воздуха ночью будет +8...+10 °С, днём +14...+16 °С.

Ранее, как сообщал портал kp.ru, в Санкт-Петербурге ГУ МЧС выпустило штормовое предупреждение из-за ливней и сильного порывистого ветра.