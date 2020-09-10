Социальная сеть «ВКонтакте» провела масштабное обновление групповых звонков. Как сообщает пресс-служба компании, теперь в бесплатных видеозвонках могут принимать участие до 128 человек.

Отмечается, что для видеоконференций нет ограничений по длительности звонка, а присоединиться к разговору можно анонимно даже без профиля во «ВКонтакте».

Если собеседник не зарегистрирован в соцсети или не хочет показывать свою личную страницу, то для добавления в групповой звонок ему достаточно будет перейти по ссылке и указать своё имя.

В соцсети также рассказали, что пользоваться обновлёнными видеозвонками можно на любом устройстве — смартфоне или компьютере, а устанавливать дополнительные приложения не придётся.

Ранее «ВКонтакте» запустила бесплатное мини-приложение «Чеклисты».