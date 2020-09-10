«ВКонтакте» провела масштабное обновление групповых звонков
- vk.com
Отмечается, что для видеоконференций нет ограничений по длительности звонка, а присоединиться к разговору можно анонимно даже без профиля во «ВКонтакте».
Если собеседник не зарегистрирован в соцсети или не хочет показывать свою личную страницу, то для добавления в групповой звонок ему достаточно будет перейти по ссылке и указать своё имя.
В соцсети также рассказали, что пользоваться обновлёнными видеозвонками можно на любом устройстве — смартфоне или компьютере, а устанавливать дополнительные приложения не придётся.
Ранее «ВКонтакте» запустила бесплатное мини-приложение «Чеклисты».