«ВКонтакте» провела масштабное обновление групповых звонков

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Социальная сеть «ВКонтакте» провела масштабное обновление групповых звонков. Как сообщает пресс-служба компании, теперь в бесплатных видеозвонках могут принимать участие до 128 человек.
«ВКонтакте» провела масштабное обновление групповых звонков
  • vk.com

Отмечается, что для видеоконференций нет ограничений по длительности звонка, а присоединиться к разговору можно анонимно даже без профиля во «ВКонтакте».

Если собеседник не зарегистрирован в соцсети или не хочет показывать свою личную страницу, то для добавления в групповой звонок ему достаточно будет перейти по ссылке и указать своё имя.

В соцсети также рассказали, что пользоваться обновлёнными видеозвонками можно на любом устройстве — смартфоне или компьютере, а устанавливать дополнительные приложения не придётся.

Ранее «ВКонтакте» запустила бесплатное мини-приложение «Чеклисты».

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