В Приморском крае прокомментировали ситуацию с подтоплением жилых домов из-за тайфуна «Хайшэнь»

В Приморском крае прокомментировали ситуацию с угрозой подтопления жилых домов из-за тайфуна «Хайшэнь».

Как сообщает ИА «PrimaMedia» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Приморскому краю, из-за повышения уровня воды в реке Раздольной спасатели проводят эвакуацию жителей села Синельниково-1.

«Всего задействованы более 45 человек, 11 единиц техники и одно плавсредство. Ситуация находится на контроле», — цитирует издание сообщение ведомства.

Для граждан предусмотрен пункт временного размещения в селе Покровка Октябрьского района.

В августе, как сообщала газета «Известия», спасатели рассказали о подтоплении 17 дворов в поселении Кукан Хабаровского края из-за дождей и переувлажнения почвы.