В Анапе временно запретили использовать матрасы при плавании в море

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В Анапе введён временный запрет на выход в море на надувных плавсредствах и катамаранах.
В Анапе временно запретили использовать матрасы при плавании в море
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Юга.ру» со ссылкой на данные пресс-службы администрации Анапы.

В Управлении гражданской обороны и защиты населения курорта предупредили, что в акватории Чёрного моря усилился отжимной северо-восточный ветер.

Согласно карте значений скорости и направления приводного ветра на сайте Научно-исследовательского центра космической гидрометеорологии в Чёрном море воздушные потоки движутся от берегов Анапы со скоростью 7—9 м/с.

Ранее, как сообщает kp.ru, в Санкт-Петербурге ГУ МЧС выпустило штормовое предупреждение из-за ливней и сильного порывистого ветра.

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