В Анапе временно запретили использовать матрасы при плавании в море

В Анапе введён временный запрет на выход в море на надувных плавсредствах и катамаранах.

Об этом сообщает «Юга.ру» со ссылкой на данные пресс-службы администрации Анапы.

В Управлении гражданской обороны и защиты населения курорта предупредили, что в акватории Чёрного моря усилился отжимной северо-восточный ветер.

Согласно карте значений скорости и направления приводного ветра на сайте Научно-исследовательского центра космической гидрометеорологии в Чёрном море воздушные потоки движутся от берегов Анапы со скоростью 7—9 м/с.

Ранее, как сообщает kp.ru, в Санкт-Петербурге ГУ МЧС выпустило штормовое предупреждение из-за ливней и сильного порывистого ветра.