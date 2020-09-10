В Приморье обсудили перспективы развития нацпарка «Земля леопарда»

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Губернатор Приморского края Олег Кожемяко провёл рабочую встречу с руководством АНО «Дальневосточные леопарды» и ФГБУ «Земля леопарда». Они обсудили перспективы развития национального парка как особо охраняемой природной территории и как центра развития экотуризма.
В Приморье обсудили перспективы развития нацпарка «Земля леопарда»
  • © Виталий Аньков
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«Мы считаем весьма важной задачей интеграцию особо охраняемых природных территорий Южного Приморья в систему социально-экономического развития региона и стремимся реализовать их потенциал в сфере экологического туризма, одновременно обеспечив должный уровень сохранения биологического и ландшафтного разнообразия», — заявила гендиректор АНО «Дальневосточные леопарды» Елена Гангало.

В свою очередь, директор ФГБУ «Земля леопарда» Виктор Бардюк отметил, что в рамках нового туристского кластера должны получить развитие познавательный туризм и другие формы отдыха на природе.

Кожемяко отметил, что поддерживает проект развития туристско-рекреационного экологического кластера на юге региона, и предложил обратить внимание на ряд направлений.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что Сочинский национальный парк разработал квест для детей.

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