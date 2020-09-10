В Москве на ВДНХ восстановили исторический фронтон главного входа павильона №30 «Микробиологическая промышленность».

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на данные портала мэра и правительства Москвы.

«Все работы по реставрации велись резчиками непосредственно на объекте, включая воссоздание утраченных фрагментов. Вначале фронтон очистили от многочисленных слоёв покрасок и лака, затем на месте утрат и трещин установили вставки из ольхи. Все крупные элементы — лепестки, части листьев и стволов — восстанавливали по аналогии с теми, которые сохранились. Утраченный растительный узор вырезали по архивным чертежам на основании фото», — цитирует издание заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова.

По его словам, сейчас ремонтно-реставрационные работы в павильоне продолжаются, и главная их задача — вернуть зданию исторический облик.

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