VR-фильм RT «Уроки Аушвица» покажут на Ванкуверском международном фестивале

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Документальный VR-фильм RT «Уроки Аушвица» покажут на Ванкуверском международном кинофестивале. Лента вошла в иммерсивную программу.
VR-фильм RT «Уроки Аушвица» покажут на Ванкуверском международном фестивале
  • © RT

Показы состоятся 28—29 сентября.

Картина создана совместно с VR-художником Денисом Семёновым на основе 3D-рисунков учащихся московской школы №548. Фильм объединяет элементы виртуальной реальности и технологию объёмной съёмки.

Лента сделана в рамках масштабного документального цифрового проекта RT #СтраницыПобеды, приуроченного к 75-летию победы в Великой Отечественной войне.

«Мы впервые решили организовать кинорынок проектов, созданных при помощи объёмной съёмки. Нам пришло около 100 заявок на участие со всего мира, и было крайне сложно отобрать только 16 работ. Включение в официальную программу VIFF Immersed говорит о высоком качестве и инновационности каждой из них», — заявил куратор VIFF Immersed, основатель платформы Kaleidoscope.fund Рене Пиннелл.

Ранее сообщалось, что ролики RT к 75-летию победы в Великой Отечественной войне, видео с участием легендарного тренера Жозе Моуринью, а также другие проекты канала завоевали девять наград — в том числе пять золотых — российской премии «Медиабренд».

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