МЧС предупреждает о ливнях и сильном ветре в Петербурге
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Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на данные ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.
«10 сентября ожидается облачная погода с прояснениями. Днём пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах ливни. Ветер западный и северо-западный, умеренный, с порывами до сильного», — цитирует издание петербургский гидрометцентр.
Коммунальные службы уже приведены в повышенную готовность.
В МЧС предупреждают, что резкие порывы ветра могут достигать скорости 23 м/с, что соответствует шторму.