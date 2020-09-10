МЧС предупреждает о ливнях и сильном ветре в Петербурге

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В Санкт-Петербурге ГУ МЧС выпустило штормовое предупреждение из-за ливней и сильного порывистого ветра.
МЧС предупреждает о ливнях и сильном ветре в Петербурге
  • © Komsomolskaya Pravda
  • globallookpress.com

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на данные ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

«10 сентября ожидается облачная погода с прояснениями. Днём пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах ливни. Ветер западный и северо-западный, умеренный, с порывами до сильного», — цитирует издание петербургский гидрометцентр.

Коммунальные службы уже приведены в повышенную готовность.

В МЧС предупреждают, что резкие порывы ветра могут достигать скорости 23 м/с, что соответствует шторму.

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