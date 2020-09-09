Ирина Медведева поделилась воспоминаниями о Валерии Золотухине

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Актриса Ирина Медведева поделилась воспоминаниями о своём коллеге Валерии Золотухине.
Ирина Медведева поделилась воспоминаниями о Валерии Золотухине
  • ©kino-teatr.ru

«Мы играли с ним в спектакле, который выпустила компания «В кругу семьи», он назывался «Все мои сыновья». Ещё мы пересекались на фестивалях «В кругу семьи», он был одним из руководителей этого форума. Помню, последний раз мы летели с ним из Иркутска, за месяц до его смерти. Валерий Сергеевич прилетел туда всего на один день: выступить перед зрителями — и обратно в Москву», — рассказала она в беседе с интернет-изданием argumenti.ru.

По словам актрисы, она не знала, что Золотухин болен. Рейс был ранним, но артист был бодрым и улыбчивым, отметила Медведева.

Что касается совместной работы на сцене, то артистка назвала это соприкосновением с настоящим искусством.

«Я понимала, что это уходящая история, эпоха. Он меня по-хорошему принял», — сказала Медведева.

Ранее актриса Ольга Кабо в беседе с ФАН рассказала о сериале «Журавль в небе», в котором она сыграла роль Риммы Спасской.

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