Евгений Стеблов рассказал о работе в кино

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Народный артист России актёр Театра имени Моссовета Евгений Стеблов рассказал о работе в кино.
Евгений Стеблов рассказал о работе в кино
  • РИА Новости

«Два года назад снялся в фильме режиссёра-дебютанта Саши Франк «Он + она», но фильм пока почему-то не выходит на экран. Впечатления от творческого процесса самые приятные», — заявил он в беседе с newizv.ru.

По его словам, работали легко и Франк понимала, о чём снимала фильм. Как отметил Стеблов, он очень ждёт выхода картины.

Артист также оценил ситуацию в современном кинематографе.

«Сегодня в кино главный тот, кто руководит финансами, тогда как раньше главным человеком в кино был режиссёр. Если продюсер преследует исключительно экономическую цель, то и творческого прорыва быть не может», — считает Стеблов.

Ранее актриса Ольга Кабо в беседе с ФАН рассказала о сериале «Журавль в небе», в котором она сыграла роль Риммы Спасской.

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