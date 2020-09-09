Симфонический оркестр Петербурга исполнит оперу «Евгений Онегин» в Летнем саду

Симфонический оркестр 12 сентября откроет концертный сезон в Летнем саду в Санкт-Петербурге исполнением оперы П. И. Чайковского «Евгений Онегин».

Как пишут «Невские новости», спектакль приурочен к празднованию 90-летия Петербург-концерта и 125-летия со дня основания Русского музея.

Партию Татьяны исполнит звезда Мариинского театра Екатерина Шиманович. Также в постановке примут участие ведущие солисты Петербург-концерта: Владимир Казаков, Леонтий Сальенский, Полина Новикова, Яков Стрижак, Леонид Репин, Тамара Марченко. Дирижёр — Сергей Стадлер.

Ранее сообщалось, что в Москве в Большом театре 6 сентября после полугодового перерыва открылся очередной, 245-й сезон.