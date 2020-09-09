В Московском международном Доме музыки пройдёт концерт памяти Александра Меня

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Концерт памяти протоиерея Александра Меня пройдёт в Московском международном Доме музыки в среду, 9 сентября.
В Московском международном Доме музыки пройдёт концерт памяти Александра Меня
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ММДМ.

«В исполнении солистов Национального филармонического оркестра России и академического большого хора «Мастера хорового пения» под управлением Владимира Спивакова прозвучит «Реквием» Моцарта», — сказали в пресс-службе.

Среди участников — сопрано Анна Аглатова, меццо-сопрано Полина Шамаева, тенор Алексей Неклюдов и бас Даниил Чесноков.

«Со смертью отца Александра Меня началась новая его жизнь, которая будет продолжаться: мы будем жить его словами, его мыслью, его молитвами», — заявил Спиваков.

Мень был убит утром 9 сентября 1990 года недалеко от своего дома по дороге на службу в Сретенский храм.

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