В Московском международном Доме музыки пройдёт концерт памяти Александра Меня
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ММДМ.
«В исполнении солистов Национального филармонического оркестра России и академического большого хора «Мастера хорового пения» под управлением Владимира Спивакова прозвучит «Реквием» Моцарта», — сказали в пресс-службе.
Среди участников — сопрано Анна Аглатова, меццо-сопрано Полина Шамаева, тенор Алексей Неклюдов и бас Даниил Чесноков.
«Со смертью отца Александра Меня началась новая его жизнь, которая будет продолжаться: мы будем жить его словами, его мыслью, его молитвами», — заявил Спиваков.
Мень был убит утром 9 сентября 1990 года недалеко от своего дома по дороге на службу в Сретенский храм.