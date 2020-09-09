Синоптик спрогнозировала «эпизод бабьего лета» в Москве
- РИА Новости
«Всё-таки в субботу и в воскресенье будет солнышко, оно нас будет радовать. Дневная температура к выходным повысится и будет в Москве около +20 °С, по области +16...+21 °С. Назвать эти два дня бабьим летом нельзя, скорее, это просто эпизод бабьего лета», — приводит РИА Новости её слова.
Она затруднилась ответить на вопрос, вернётся ли «хорошая, комфортная погода во второй половине сентября».
Позднякова добавила, что уже с понедельника в дневные часы вновь станет прохладно, будут кратковременные дожди.
Ранее сообщалось, что в Москве 9 сентября ожидается до +17 °С.