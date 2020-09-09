Умер сценарист Рональд Харвуд

Британский сценарист, обладатель премии «Оскар» Рональд Харвуд скончался в возрасте 85 лет в своём доме в Сассексе. Об этом сообщает газета Telegraph со ссылкой на заявление семьи.

По словам его близких, Харвурд скончался во вторник, 8 сентября.

Рональд Харвуд был сценаристом таких картин как «Костюмер» (1983), «Пианист» (2003), «Оливер Твист» (2005) «Терапия» (2012), «Скафандр и бабочка» (2007) и «Австралия» (2008).

В 2003 году ему присудили «Оскар» за лучший адаптированный сценарий к «Пианисту». В 2010 году Харвуд получил рыцарский титул.

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