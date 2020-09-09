Умер сценарист Рональд Харвуд

Короткая ссылка
Британский сценарист, обладатель премии «Оскар» Рональд Харвуд скончался в возрасте 85 лет в своём доме в Сассексе. Об этом сообщает газета Telegraph со ссылкой на заявление семьи.
Умер сценарист Рональд Харвуд
  • Reuters

По словам его близких, Харвурд скончался во вторник, 8 сентября.

Рональд Харвуд был сценаристом таких картин как «Костюмер» (1983), «Пианист» (2003), «Оливер Твист» (2005) «Терапия» (2012), «Скафандр и бабочка» (2007) и «Австралия» (2008).

В 2003 году ему присудили «Оскар» за лучший адаптированный сценарий к «Пианисту». В 2010 году Харвуд получил рыцарский титул.

22 июня после продолжительной борьбы с раком скончался американский режиссёр и сценарист Джоэл Шумахер.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить