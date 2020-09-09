Умер сценарист Рональд Харвуд
- Reuters
По словам его близких, Харвурд скончался во вторник, 8 сентября.
Рональд Харвуд был сценаристом таких картин как «Костюмер» (1983), «Пианист» (2003), «Оливер Твист» (2005) «Терапия» (2012), «Скафандр и бабочка» (2007) и «Австралия» (2008).
В 2003 году ему присудили «Оскар» за лучший адаптированный сценарий к «Пианисту». В 2010 году Харвуд получил рыцарский титул.
22 июня после продолжительной борьбы с раком скончался американский режиссёр и сценарист Джоэл Шумахер.