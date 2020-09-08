В Госдуме прокомментировали процесс по делу Ефремова

Глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников прокомментировал процесс по делу актёра Михаила Ефремова.

«Процесс вряд ли можно назвать каким-то нормальным. Потому что всё, что происходило, вызывало удивление, это был такой целый «сериал», — заявил он в беседе с kp.ru.

По его словам, была история, не очень приятная со всех сторон — и с человеческой, и с правовой.

«Но тут, скорее, больше вопросов. История завершилась, нам надо всем понять, что произошло», — добавил Крашенинников.

Со своей стороны, актёр Павел Деревянко в беседе с телеканалом «Звезда» выразил мнение, что всё это крайне печально.

«Это урок для всех нас, что будет, если так отпустить и запустить себя и встать на рельсы небытия и неосознанности», — отметил он.

Ранее сообщалось, что Ефремова поместили в СИЗО №5.