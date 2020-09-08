В Ижевске пройдёт фестиваль короткометражных фильмов

В Ижевске в парке Кирова 12—13 сентября пройдёт фестиваль короткометражек российских режиссёров.

Об этом сообщает udm-info.ru со ссылкой на пресс-службу фестиваля.

В программу вошли десять фильмов, в их числе спродюсированный Тимуром Бекмамбетовым «Подвиг» Ивана Петухова, дебютный фильм Светланы Устиновой «Маруся» и новая работа китайской певицы, режиссёра и актрисы театра «Гоголь-центр» Ян Гэ «Ничто не может помешать нам любить».

За понравившиеся короткометражки зритель проголосует светом фонарика или экраном телефона. Организаторы определят тройку победителей по уровню света.

На торжественной церемонии закрытия будет объявлен народный победитель, который получит главный приз от МТС ТВ — грант в 1,5 млн рублей на полнометражный дебют.

Как сообщал ранее портал Nation News, в августе в Москве прошла церемония закрытия кинофестиваля короткометражек KONIK.