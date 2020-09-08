В Башкирии синоптики прогнозируют дожди и порывистый ветер

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В Башкирии синоптики предупреждают, что тёплая погода, установившаяся в первой половине недели, сменится на дождливую.
В Башкирии синоптики прогнозируют дожди и порывистый ветер
  • Pixabay

Об этом сообщает mkset.ru со ссылкой на Башгидрометцентр.

Благодаря скандинавскому антициклону первые дни недели в Башкирии будут тёплыми. В среду, 9 сентября, увеличится скорость ветра, но погода сохранится без осадков. Днём столбик термометра поднимется до +21…+26 °С, ночью — до +5…+10 °С.

С четверга, 10 сентября, ожидаются дожди и порывистый ветер. Температура воздуха днём опустится до +15…+20 °С, ночью — до +9…+14 °С.

Ранее портал kp.ru сообщил о смоге в Нижнем Тагиле.

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