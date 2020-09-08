В Башкирии синоптики прогнозируют дожди и порывистый ветер
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Об этом сообщает mkset.ru со ссылкой на Башгидрометцентр.
Благодаря скандинавскому антициклону первые дни недели в Башкирии будут тёплыми. В среду, 9 сентября, увеличится скорость ветра, но погода сохранится без осадков. Днём столбик термометра поднимется до +21…+26 °С, ночью — до +5…+10 °С.
С четверга, 10 сентября, ожидаются дожди и порывистый ветер. Температура воздуха днём опустится до +15…+20 °С, ночью — до +9…+14 °С.
Ранее портал kp.ru сообщил о смоге в Нижнем Тагиле.