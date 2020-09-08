Выставка к 150-летию Бунина и Куприна пройдёт в Ялте

Выставка к 150-летию Ивана Бунина и Александра Куприна пройдёт в Доме-музее Чехова в Ялте.

Об этом сообщает «Крыминформ».

Главный хранитель Крымского литературно-художественного мемориального музея-заповедника Владислав Кожин заявил, что будут представлены фотографии из фондовой коллекции, редкие документы и предметы быта конца XIX — начала XX века.

«Иван Бунин и Александр Куприн были частыми гостями на Белой даче. Например, весной 1901 года Куприн написал в ялтинском доме свой рассказ «В цирке», который высоко оценил сам Чехов», — сказал Кожин.

Он также уточнил, что экспозиция будет посвящена и 120-летию со дня посещения ялтинского дома Чехова актёрами МХТ.

Ранее библиограф, литературный критик Алексей Копейкин в беседе с ФАН дал рекомендации по выбору книг для детей и подростков.