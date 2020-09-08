Синоптики продлили предупреждение о смоге в Нижнем Тагиле
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- РИА Новости
Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на данные, опубликованные на официальном сайте ведомства.
«С 20:00 7 сентября на территории одного из свердловских муниципалитетов ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе», — сообщается на сайте.
Предупреждение продлено до 20:00 9 сентября.
В Екатеринбурге начало недели будет тёплым и ясным. Столбики термометров поднимутся до отметки +24 °С.
Ранее портал URA.RU сообщил, что в Курганской области синоптики прогнозируют заморозки.