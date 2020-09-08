Синоптики продлили предупреждение о смоге в Нижнем Тагиле

Короткая ссылка
Синоптики Уралгидрометцентра продлили предупреждение о смоге в Нижнем Тагиле вплоть до вечера 9 сентября.
Синоптики продлили предупреждение о смоге в Нижнем Тагиле
  • © Юрий Абрамочкин
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на данные, опубликованные на официальном сайте ведомства.

«С 20:00 7 сентября на территории одного из свердловских муниципалитетов ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе», — сообщается на сайте.

Предупреждение продлено до 20:00 9 сентября.

В Екатеринбурге начало недели будет тёплым и ясным. Столбики термометров поднимутся до отметки +24 °С.

Ранее портал URA.RU сообщил, что в Курганской области синоптики прогнозируют заморозки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить