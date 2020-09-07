Спасатели предупредили о высокой пожароопасности в Пермском крае

Спасатели предупредили о высокой пожарной опасности на юге Пермского края 8 и 9 сентября.

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Об этом сообщает properm.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону. Пребывание в лесах ограничено до 10 сентября. Ранее портал URA.RU сообщил, что в Курганской области синоптики прогнозируют заморозки.