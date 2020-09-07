Актёр Никита Панфилов рассказал, как перешёл в Малый театр.

«В Малом театре работает моя однокурсница Настя Дубровская, и Юрий Соломин сказал: «Было бы хорошо, если бы Никита у нас работал». Это её слова, не мои. Старший брат Насти режиссёр Алексей Дубровский предложил: «Давайте поставим спектакль и позовём его». Юрий Мефодьевич дал добро», — заявил Панфилов в беседе с газетой «Известия».

По его словам, Соломин — уникальный человек, таких, как он, осталось совсем мало.

Ранее актриса Евгения Малахова в беседе с интернет-изданием argumenti.ru поделилась воспоминаниями о съёмках в новой версии фильма «А зори здесь тихие...» Рената Давлетьярова.