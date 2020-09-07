В Ростовской области синоптики прогнозируют похолодание

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По сообщениям Гидрометцентра, в Ростовской области солнечная погода сменится похолоданием.
В Ростовской области синоптики прогнозируют похолодание
  • Pixabay

Об этом пишет rostovgazeta.ru.

В понедельник и во вторник, 7 и 8 сентября, воздух может прогреться до +30 °С. В ночное время температура, вероятно, будет опускаться до +20 °С.

К среде ожидается похолодание. Если в среду днём температура ещё поднимется до +25 °С, то ночью она опустится до +15 °С, прогнозируют синоптики.

В Ростове столбики термометров могут опуститься до +10 °С. Вероятны дожди с грозами.

Ранее в Гидрометцентре рассказали о приходе похолодания в регионы ЦФО.

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