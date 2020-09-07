В Воткинске в музее Чайковского появились музыкальные скамейки
- © Пресс-служба музея-усадьбы Петра Чайковского в Воткинске
Об этом интернет-изданию «Сусанин» рассказали в пресс-службе музея.
На площадке музея-усадьбы появились декоративные деревья, цветники и две музыкальные скамейки. На них все желающие могут послушать аудиоспектакль, посвящённый композитору Петру Чайковскому. В произведение вошли воспоминания о музыканте, а также письма самого Петра Ильича.
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