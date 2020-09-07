В Воткинске в музее Чайковского появились музыкальные скамейки

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В музее-усадьбе Петра Чайковского в Воткинске обновили центральную входную группу.
В Воткинске в музее Чайковского появились музыкальные скамейки
  • © Пресс-служба музея-усадьбы Петра Чайковского в Воткинске

Об этом интернет-изданию «Сусанин» рассказали в пресс-службе музея.

На площадке музея-усадьбы появились декоративные деревья, цветники и две музыкальные скамейки. На них все желающие могут послушать аудиоспектакль, посвящённый композитору Петру Чайковскому. В произведение вошли воспоминания о музыканте, а также письма самого Петра Ильича.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в столице на площади у метро «Улица 1905 года» появился новый арт-объект «Световое пианино 1905».

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