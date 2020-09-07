В Петербурге рассказали о планах по расширению выставки, посвящённой блокаде

Короткая ссылка
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что экспозиция, посвящённая блокаде Ленинграда, в историко-мемориальном музее «Смольный» расширится и станет доступнее.
В Петербурге рассказали о планах по расширению выставки, посвящённой блокаде
  • globallookpress.com

Об этом сообщает kp.ru.

До 2012 года здесь было действующее бомбоубежище, а теперь секретный когда-то объект стал доступен посетителям.

Экспозицию музея уже дополнили мультимедийные инсталляциями, которые, например, рассказывают о подготовке операции «Январский гром». В будущем здесь собираются воссоздать технический этаж с сохранившейся артезианской скважиной и резервными источниками света и воздуха, а также два коридора, которые ведут в парк Смольного.

Ранее НСН сообщала об открытии в московском парке «Россия — Моя история» на ВДНХ 5 сентября 2020 года мультимедийной версии художественной выставки «Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить