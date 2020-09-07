В Петербурге рассказали о планах по расширению выставки, посвящённой блокаде

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что экспозиция, посвящённая блокаде Ленинграда, в историко-мемориальном музее «Смольный» расширится и станет доступнее.

Об этом сообщает kp.ru.

До 2012 года здесь было действующее бомбоубежище, а теперь секретный когда-то объект стал доступен посетителям.

Экспозицию музея уже дополнили мультимедийные инсталляциями, которые, например, рассказывают о подготовке операции «Январский гром». В будущем здесь собираются воссоздать технический этаж с сохранившейся артезианской скважиной и резервными источниками света и воздуха, а также два коридора, которые ведут в парк Смольного.

Ранее НСН сообщала об открытии в московском парке «Россия — Моя история» на ВДНХ 5 сентября 2020 года мультимедийной версии художественной выставки «Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве».