Вильфанд рассказал о погодных аномалиях
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Об этом сообщает «Российская газета».
По словам Вильфанда, днём воздух там будет прогреваться до +20 °С.
«Этот выброс тепла совершенно необычен для начала осени в этих регионах», — отметил синоптик.
При этом на юге Западной Сибири — в Омске, Томске, Новосибирске — аномально похолодает. Ночью будет +3...+5 °С, а днём — +13...+15 °С. Такая погода сохранится до конца недели.
Как сообщал сайт «Москва 24», в Москве 7 сентября ожидаются дождь и гроза с порывами ветра до 15 м/с.