Вильфанд рассказал о погодных аномалиях

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что очень высокие температуры для первой декады сентября ожидаются на севере европейской территории России — в Архангельской области, в Республике Коми, в Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах на азиатской части страны.
Вильфанд рассказал о погодных аномалиях
  • © РИА Новости / Евгений Биятов

Об этом сообщает «Российская газета».

По словам Вильфанда, днём воздух там будет прогреваться до +20 °С.

«Этот выброс тепла совершенно необычен для начала осени в этих регионах», — отметил синоптик.

При этом на юге Западной Сибири — в Омске, Томске, Новосибирске — аномально похолодает. Ночью будет +3...+5 °С, а днём — +13...+15 °С. Такая погода сохранится до конца недели.

Как сообщал сайт «Москва 24», в Москве 7 сентября ожидаются дождь и гроза с порывами ветра до 15 м/с.

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