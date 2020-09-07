Вильфанд рассказал о погодных аномалиях

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что очень высокие температуры для первой декады сентября ожидаются на севере европейской территории России — в Архангельской области, в Республике Коми, в Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах на азиатской части страны.

Об этом сообщает «Российская газета».

По словам Вильфанда, днём воздух там будет прогреваться до +20 °С.

«Этот выброс тепла совершенно необычен для начала осени в этих регионах», — отметил синоптик.

При этом на юге Западной Сибири — в Омске, Томске, Новосибирске — аномально похолодает. Ночью будет +3...+5 °С, а днём — +13...+15 °С. Такая погода сохранится до конца недели.

Как сообщал сайт «Москва 24», в Москве 7 сентября ожидаются дождь и гроза с порывами ветра до 15 м/с.