В Москве ожидается дождь с грозой и ветром

Пресс-служба МЧС предупреждает, что в Москве 7 сентября ожидаются дождь и гроза с порывами ветра до 15 м/с.

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

Местами пройдёт кратковременный дождь, гроза, также не исключены локальные ливни. Ветер — 5—10 м/c, местами порывы будут достигать 15 м/c.

По данным Гидрометцентра России, воздух в Москве прогреется до +23...+25 °С.

В ночь на вторник, 8 сентября, ожидается +14...+16 °С. Днём во вторник будет уже прохладнее — +17...+19 °С. Ветер усилится до 17 м/с.

Ранее, как информировало URA.RU, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о погоде в стране осенью.