В Москве ожидается дождь с грозой и ветром

Короткая ссылка
Пресс-служба МЧС предупреждает, что в Москве 7 сентября ожидаются дождь и гроза с порывами ветра до 15 м/с.
В Москве ожидается дождь с грозой и ветром
  • АГН «Москва»
  • © Александр Авилов

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

Местами пройдёт кратковременный дождь, гроза, также не исключены локальные ливни. Ветер — 5—10 м/c, местами порывы будут достигать 15 м/c.

По данным Гидрометцентра России, воздух в Москве прогреется до +23...+25 °С.

В ночь на вторник, 8 сентября, ожидается +14...+16 °С. Днём во вторник будет уже прохладнее — +17...+19 °С. Ветер усилится до 17 м/с.

Ранее, как информировало URA.RU, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о погоде в стране осенью.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить