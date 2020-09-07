В Москве ожидается дождь с грозой и ветром
- АГН «Москва»
- © Александр Авилов
Об этом сообщает сайт «Москва 24».
Местами пройдёт кратковременный дождь, гроза, также не исключены локальные ливни. Ветер — 5—10 м/c, местами порывы будут достигать 15 м/c.
По данным Гидрометцентра России, воздух в Москве прогреется до +23...+25 °С.
В ночь на вторник, 8 сентября, ожидается +14...+16 °С. Днём во вторник будет уже прохладнее — +17...+19 °С. Ветер усилится до 17 м/с.
Ранее, как информировало URA.RU, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о погоде в стране осенью.