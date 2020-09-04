В Москве 6 сентября открывается Большой театр

В Москве в Большом театре 6 сентября после полугодового перерыва открывается очередной, 245-й сезон.

Об этом сообщает «Российская газета».

В этот день Большой театр откроется оперной драмой Верди «Дон Карлос» на Исторической сцене с участием мировых звёзд: Анны Нетребко, Ильдара Абдразакова, Юсифа Эйвазова.

В новом сезоне 17 премьер: «Искатели жемчуга» Жоржа Бизе, «Саломея» Рихарда Штрауса, «Орландо» на музыку Антонина Дворжака и Макса Рихтера, «Тоска» Джакомо Пуччини, «Мазепа» Петра Чайковского и другие.

Генеральный директор театра Владимир Урин рассказал, какие нововведения, кроме шахматной рассадки, ждут зрителя в Большом театре.

«На входе в театр будут измерять температуру, и зритель не сможет пройти, если температура у него будет выше 37 °С. Всем без исключения будет предложено надеть в театре маску. Это условие Роспотребнадзора. В зале мы обеспечим социальную дистанцию, сотрудники будут следить, чтобы люди не пересаживались на свободные места, которые не положено занимать. Естественно, ограничения будут касаться и работы буфетов», — сказал Урин.

Ранее газета «Известия» сообщила, что на должность художественного руководителя Театра имени Моссовета назначен режиссёр Евгений Марчелли.