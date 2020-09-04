«Школа современной пьесы» представит концерт в честь Дня города

«Школа современной пьесы» представит концерт «А у нас во дворе» 5 сентября в честь Дня города.

Об этом сообщает «Утро.ру».

«Мы так соскучились по работе, по нашим зрителям, по живому общению в театре, которое никогда не сможет заменить онлайн, что решили в этом году в День города собрать гостей во дворе на Неглинной», — заявил худрук Иосиф Райхельгауз.

Он выразил надежду, что встреча будет тёплой и радушной, и призвал зрителей соблюдать социальную дистанцию и надевать маски.

Ранее канал НТВ сообщал о новом театрально-драматургическом проекте Театра имени Ленсовета.