«Школа современной пьесы» представит концерт в честь Дня города
- РИА Новости
Об этом сообщает «Утро.ру».
«Мы так соскучились по работе, по нашим зрителям, по живому общению в театре, которое никогда не сможет заменить онлайн, что решили в этом году в День города собрать гостей во дворе на Неглинной», — заявил худрук Иосиф Райхельгауз.
Он выразил надежду, что встреча будет тёплой и радушной, и призвал зрителей соблюдать социальную дистанцию и надевать маски.
Ранее канал НТВ сообщал о новом театрально-драматургическом проекте Театра имени Ленсовета.