«Школа современной пьесы» представит концерт в честь Дня города

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«Школа современной пьесы» представит концерт «А у нас во дворе» 5 сентября в честь Дня города.
«Школа современной пьесы» представит концерт в честь Дня города
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Утро.ру».

«Мы так соскучились по работе, по нашим зрителям, по живому общению в театре, которое никогда не сможет заменить онлайн, что решили в этом году в День города собрать гостей во дворе на Неглинной», — заявил худрук Иосиф Райхельгауз.

Он выразил надежду, что встреча будет тёплой и радушной, и призвал зрителей соблюдать социальную дистанцию и надевать маски.

Ранее канал НТВ сообщал о новом театрально-драматургическом проекте Театра имени Ленсовета.

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