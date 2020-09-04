В Петербурге рассказали о выставке памяти Дмитрия Хворостовского

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В Шереметьевском дворце в Санкт-Петербурге открылась выставка памяти оперного певца Дмитрия Хворостовского.
В Петербурге рассказали о выставке памяти Дмитрия Хворостовского
  • РИА Новости

Об этом сообщает НТВ.

Большая часть экспонатов приехала из Красноярского краеведческого музея, где архив, посвящённый артисту, собирают около 25 лет.

Представлены афиши, дипломы, награды, сценические костюмы. Также можно увидеть золотую запонку Фёдора Шаляпина, которую Хворостовскому подарили на одном из концертов в Петербурге.

Ранее пресс-секретарь Большого театра Катерина Новикова в беседе с Nation News оценила перспективы онлайн-программ после снятия режима самоизоляции.

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