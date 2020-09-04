Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о сокращении холодного времени года.

В беседе с «Российской газетой» он отметил, что переход температуры через 0 ˚С в сторону уменьшения происходит всё позже, а в сторону потепления — всё раньше.

«Поэтому продолжительность холодного периода года уменьшается. Тренд на смещение границы между весной и летом, а также летом и осенью пока ещё не точно выражен, но я не отрицаю этого факта. Однако он требует осмысления и наблюдений», — сказал Вильфанд.

Ранее, как информировало URA.RU, Вильфанд рассказал о погоде в стране осенью.