Людмила Поргина рассказала о Борисе Клюеве
- РИА Новости
Об этом сообщает «ПолитЭксперт».
Как отметила Поргина, она не знает более серьёзного актёра, чем Клюев.
Артистка также поделилась воспоминаниями о роли коллеги в постановке Малого театра «Маскарад», где тот сыграл Евгения Арбенина и являлся режиссёром.
«Так мощно, так сильно, так красиво, совершенно», — сказала она.
По словам Поргиной, сегодня в Москве проходит прощание с любимым другом, замечательным актёром и добрым человеком.
Ранее актриса и ученица Клюева Полина Долинская в беседе с Nation News рассказала, что артист до последнего держался так, как будто ничего не происходит.