Людмила Поргина рассказала о Борисе Клюеве

Короткая ссылка
Заслуженная артистка России Людмила Поргина поделилась воспоминаниями о Борисе Клюеве.
Людмила Поргина рассказала о Борисе Клюеве
  • РИА Новости

Об этом сообщает «ПолитЭксперт».

Как отметила Поргина, она не знает более серьёзного актёра, чем Клюев.

Артистка также поделилась воспоминаниями о роли коллеги в постановке Малого театра «Маскарад», где тот сыграл Евгения Арбенина и являлся режиссёром.

«Так мощно, так сильно, так красиво, совершенно», — сказала она.

По словам Поргиной, сегодня в Москве проходит прощание с любимым другом, замечательным актёром и добрым человеком.

Ранее актриса и ученица Клюева Полина Долинская в беседе с Nation News рассказала, что артист до последнего держался так, как будто ничего не происходит.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить