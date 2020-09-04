Людмила Поргина рассказала о Борисе Клюеве

Заслуженная артистка России Людмила Поргина поделилась воспоминаниями о Борисе Клюеве.

Об этом сообщает «ПолитЭксперт».

Как отметила Поргина, она не знает более серьёзного актёра, чем Клюев.

Артистка также поделилась воспоминаниями о роли коллеги в постановке Малого театра «Маскарад», где тот сыграл Евгения Арбенина и являлся режиссёром.

«Так мощно, так сильно, так красиво, совершенно», — сказала она.

По словам Поргиной, сегодня в Москве проходит прощание с любимым другом, замечательным актёром и добрым человеком.

Ранее актриса и ученица Клюева Полина Долинская в беседе с Nation News рассказала, что артист до последнего держался так, как будто ничего не происходит.